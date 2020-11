lundi 23 novembre 2020 • 356 lectures • 1 commentaires

Des ministres écartés jurent fidélité à Macky!

Profitant du Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Alliance pour la République (APR) qui a eu lieu vendredi dernier, quelques ministres remerciés ont saisi l'occasion réitérer leur loyauté au président et au parti. Il s'agit notamment d'Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye et Me Oumar Youm, révèle L'AS.

"J'ai été pendant 3 ans ministre sans même être militant de l'APR. Tout cela grâce à vous", a ouvert le bal le désormais ex-ministre des Affaires étrangères, s'adressant à Macky Sall. Amadou Bâ a aussitôt réitéré sa disponibilité et son engagement à continuer le compagnonnage avec le président.

Aly Ngouille Ndiaye quant à lui, ne semble pas en vouloir à Macky Sall, malgré son départ du ministère de l'Intérieur. Rappelant leur long compagnonnage et tous les avantages qu'il a eu grâce à la confiance de ce dernier, il a promis de rester à l'APR, sous la houlette de Macky Sall.

Me Oumar Youm, allant dans la même direction, s'est même permis de lire une motion du conseil municipal de Thiadaye, une localité dont il est maire.

Les trois ministres limogés se sont dit prêts à accompagner Macky Sall jusqu'en 2035.

