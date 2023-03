mercredi 22 mars 2023 • 98 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Devant un parterre d’invités de marque conviés par le GE7 Initiative et Georges Washington University, Messieurs Mamadou Diagna Ndiaye et Amadou Hott ont reçu le Visionary Awards for Sport Leadership, distinction attribuée aux personnalités qui se sont particulièrement illustrées dans leur domaine d’activités.

Cette nouvelle consécration met en exergue le leadership de deux hommes au parcours prestigieux au service de l’universalité.



Militant du sport dès sa tendre enfance à Saint louis du Sénégal , Monsieur Mamadou Diagna Ndiaye a été appelé en 2008, en pleine crise du football local, pour diriger le comité de normalisation du football sénégalais .Son passage à la tête de la structure a particulièrement marqué les esprits de sénégalais et permis de remettre sur les voies de la performance le football sénégalais et par ricochet, a grandement contribué aux succès du moment engrangés par les équipes nationales sur le plan continental et mondial.



Elu président du Comité National Olympique et sportif Sénégalais en 2006 et régulièrement réélu ; Monsieur Mamadou Diagna Ndiaye est membre du Comité International Olympique depuis 2015. Il a contribué de manière significative à l’attribution au Sénégal de l’organisation des jeux olympiques de la jeunesse en 2026, une des manifestations sportives les plus courues et les plus médiatisées, qui, pour la première fois, se tiendra en terre africaine.



A ce palmarès particulièrement élogieux, Mamadou Diagna Ndiaye, banquier de formation, administrateur de sociétés, allie une maîtrise avérée des questions économiques et financières.



Homme de conviction et de consensus, d’une élégance intellectuelle singulière il a participé avec la discrétion et l’humilité qui caractérisent les grands hommes, à de nombreuses activités sportives, économiques et financières à l’international, il fut, entre autres, membre de l’équipe du Comité International Olympique lors des discussions pour le statut d’observateur aux Nations Unies.



Amadou Hott, autre sénégalais nominé, homme raffiné, économiste de formation , avec un parcours émérite , fut tour à tour banquier d’affaires , ancien vice -président du Groupe de la banque africaine de développement chargé de l’électricité ,de l’énergie, de la croissance verte et du changement climatique ,ancien ministre de l’Economie ,du Plan et de la Coopération Internationale du Sénégal.



Orfèvre en matière financière, il a travaillé dans les domaines de la finance structurée, de la gestion de fonds souverains. Il a été à la manette pour la mise en œuvre des réformes historiques de son pays notamment le Plan de résilience économique et sociale, la mobilisation des ressources pour la relance économique et la réforme majeure des partenariats public-privé.



Nommé en 2022 Envoyé Spécial du Président de la Banque Africaine de Développement pour l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique, il s’évertue à donner forme à cette vision nouvelle de la gouvernance.