La vidéo suscite frissons et tristesse. Une équipe de plongeurs, a filmé l’épave du Bateau le Joola qui a fait naufrage le 26 septembre 2002.

«C’est à la demande des autorités sénégalaises qu’elle a été filmé», révèle Marc Langleur. Le plongeur interviewé par nos confrères du «Monde», révèle, images à l’appui, que l’épave est fortement délabrée. Une dégradation qu’il attribue au temps, à la faible profondeur, mais aussi par la corrosion due à l’environnent marin.



«Il y a toute une partie, notamment vers l’avant qui est en train de s’ouvrir en deux. On voit quelques hublots, la coque est retournée, on voit les hélices qui sont toujours là, présentes», dit-il.



Et d’ajouter : «Si on pénètre un peu à l’intérieur, on y voit des restes de véhicules qui sont à l’envers, on voit les roues en l’air, des vêtements, des objets qui appartenaient à des personnes et ensuite il y a encore beaucoup d’ossements qui gisent sur le sable», révèle le plongeur.



Il estime qu’aujourd’hui, il serait bien de pouvoir recueillir tous ces objets, notamment les ossements pour qu’ils puissent rejoindre une sépulture digne de ce nom.





«On ne peut pas laisser les choses en l’état, ne serait-ce que par respect aux familles. C’est une chose qui ne serait pas compliquée à faire et c’est assez marquant», indique le plongeur.

