iGFM- Prévision valable jusqu'au 09/09/21 à 21h00: Le temps sera stable sur la quasi-totalité du territoire au cours de la journée du jeudi.

Toutefois, en fin d’après midi, des amas nuageux pourraient intéresser les localités Sud du pays y occasionnant des risques de pluies.

La chaleur sera sensible sur l’ensemble du territoire notamment dans les zones Est et Nord où le thermomètre évoluera entre 38 et 39°C.

Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants, d’intensité faible à modérée seront de secteur Sud à Sud-ouest.

Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant toute la période de validité du bulletin.