mardi 26 avril 2022 • 830 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Plusieurs sélections africaines privées de stade souhaitent pouvoir jouer leurs matchs à domicile sur la pelouse de Diamniadio, au Sénégal pendant la prochaines trêves internationales.

Inauguré en février dernier, le nouveau stade de Diamniadio, en lointaine périphérie de Dakar, a impressionné tout un continent. L'enceinte ultra-moderne de 50.000 pourrait accueillir d'autres équipes que les Lions du Sénégal, qui y avaient éliminé l'Egypte, en barrages qualificatifs du Mondial 2022. « Nous venons de recevoir trois à quatre demandes de pays frères qui aimeraient jouer au Sénégal au mois de juin pour la fenêtre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2023 », a indiqué le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba.



Gambie, Guinée Bissau et Liberia visent le stade Abdoulaye Wade



Grâce à l'Agence de presse sénégalaise (APS), on sait déjà, que la Fédération gambienne de football (GFF) a écrit à son homologue sénégalaise pour pouvoir délocaliser les rencontres des Scorpions, programmées en juin prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Prviés aussi de stade, la Guinée Bissau et le Liberia ont également écrit au Sénégal.