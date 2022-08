mardi 2 août 2022 • 284 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur des Lions du basket, Desagana Diop s'est exprimé dans les colonnes de Record, sur ses relations avec son ami Boniface Ndong limogé après les mauvais résultats obtenus lors de la fenêtre d'Alexandrie (Egypte).

Ses ambitions



"Je veux gagner la Coupe d’Afrique. Depuis 1997, on n’a pas gagné l’Afrobasket, c’est l’objectif. En ce moment, c’est le tournoi qui est devant nous, chaque joueur doit s’améliorer pour une qualification à la Coupe du monde. Mais, aujourd’hui, chaque Sénégalais, que ce soit le coach ou un autre, veut gagner la coupe d’Afrique."



Les conditions de travail décriées par Boniface Ndong



"Je suis plus Sénégalais que Moustapha Gaye. On s’adapte, on est en Afrique, au Sénégal et pas en NBA, il faut s’adapter. Mais, il faut le minimum aussi, et je crois qu’ils sont en train de le faire en ce moment."



Ses relations avec Boniface Ndong



"On n’a aucun problème. On entretient de très bonnes relations. Quand on m'a annoncé la nouvelle, on est parti manger ensemble. Je lui ai fait savoir que je vais prendre la direction de l'équipe nationale. Franchement, on est en bons termes."