iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Desagana Diop, a déclaré depuis Monastir (Tunisie), dans une vidéo de l'envoyé spécial de Record, que ses joueurs attendaient le match de ce soir (21h30), contre le Soudan du Sud, après plusieurs semaines de préparation.

"Nous sommes prêts. Depuis presque un mois, nous sommes en train de s’entrainer et nous n’attendons que ce jour-là. Nous savons ce que nous devrions faire maintenant il faut aller jouer et tout faire pour gagner ce match.



Je pense que l’équipe la plus prenante en Afrique. Ils ont gagné le tournoi de qualification. Ils ont six matchs et autant de victoires. Ils ont battu la Tunisie à deux reprises. C’est un match qui ne sera pas facile mais nous avons travaillé pour ce match et faire ce que nous avons à faire. Pour nous, c’est la défense, l’équipe adverse est bonne en transition", a déclaré le coach des Lions, à quelques heures du coup d'envoi du match contre le Soudan du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde "FIBA 2023".