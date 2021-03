jeudi 25 mars 2021 • 357 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) El Hadji Ousseynou Diouf s'est exprimé sur le choix d'Abdou Diallo de porter le maillot du Sénégal au détriment de la France où il était capitaine des espoirs.

"Deschamps est étonné lorsqu'il a appris que Abdou Diallo a choisi le Sénégal et non la France", a-t-il révélé, lors d'un entretien accordé à IGFM, indiquant qu'il est temps que le respect s'impose.

"J'ai discuté avec lui (Abdou Diallo) et je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit que j'étais fier de lui le fait qu'il ait choisi récemment de jouer pour le Sénégal et non pour la France. Pourtant, il a joué chez les jeunes (France) en étant capitaine. Malgré tout, il est avec nous. C'est un choix qui n'est pas facile, car certains ont pris d'autres décisions", a expliqué l'ancien international sénégalais. "C'est un joueur ambitieux qui a envie de gagner la CAN. C'est d'ailleurs une très bonne chose d'avoir un joueur si ambitieux. Déjà, il a trouvé un groupe qui a aussi envie de remporter la CAN. Il faudra donc prier et l'aider à atteindre ses objectifs."

"C'est bien de donner la chance aux autres"

Invité à évoquer les nombreux joueurs convoqués par Aliou Cissé, le double Ballon d'Or africain a indiqué l'entraîneur national a fait de bons choix. "C'est bien de donner la chance aux joueurs. Je pense que cela montre que le sélectionneur n'oublie pas les autres. Le football local est là ainsi que les joueurs qui évoluent dans d'autres championnats. Il faut saluer l'arrivée de nouveaux joueurs."