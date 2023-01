mercredi 11 janvier 2023 • 409 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Didier Deschamps s'est aussi expliqué, ce mercredi, à Nice, sur sa relation avec Zinédine Zidane.

"Evidemment, la situation fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux, voire pour certains à une opposition. Je peux vous assurer aujourd’hui comme hier et aujourd’hui et depuis des années que j’ai beaucoup de respect pour lui, par rapport à ce qu’on a vécu et partagé ensemble dans notre première vie de joueurs et par rapport à ce qu’il est et représente dans le football et le sport français", a déclaré le sélectionneur des Bleus, à l'occasion de l'opération des Pièces Jaunes, dont il est le parrain.



Pour rappel, le comité exécutif de la FFF, réuni ce mercredi, a décidé la mise en retrait de Noël Le Graët jusqu'à la publication des résultats de l'audit diligenté par le ministère des Sports. Philippe Diallo, vice-président de la Fédération, va assurer l'intérim. La mise à pied à titre conservatoire de la directrice générale Florence Hardouin a également été décidée alors que le contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus a, lui, été validé.