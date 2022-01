lundi 24 janvier 2022 • 312 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Arrière droit habituel, Chaker Alhadhur a été désigné gardien de but des Comores lors du huitième de finale de la CAN 2021, contre le Cemeroun, ce lundi, à Yaoundé. Une situation causée par les nombreux cas de covid-19 enregistrés au sein de l'effectif peu avant le match. L'homme qui a eu le courage de porter le maillot du portier testé positif, revient sur sa soirée inoubliable malgré la défaite 2-1 face au pays hôte.

"On savait que ça allait être compliqué. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné espoir à l'équipe, on a toujours gardé espoir. Maintenant, je retiens du positif. Avant d'être déisgné gardien, au début on a parlé pour rigoler parce qu'on m'avait désigné, mais je n'y croyais pas. C'est quand j'ai mis le maillot que j'y ai cru", a-t-il réagi au micro de Canal, à la fin de la rencontre.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)