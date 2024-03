Dethiè Fall juge "catastrophique" le Bilan de Macky

Le candidat à la présidentielle, Dethiè Fall a évoqué le bilan du Président Macky Sall sur le plateau de Quartier General doit-il était l’invité ce dimanche. Selon lui, le bilan de ce dernier est un échec total. Dethiè Fall va plus loin et affirme que du point de vue de la démocratie et du respect des libertés le bilan de Macky est catastrophique. Le président de la coalition Dethiè Fall 2024 a toutefois reconnu sur le plateau de la TFM qu’il a fait quelques réalisations sur le plan des infrastructures.







