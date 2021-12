mardi 21 décembre 2021 • 2452 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Un détournement. Voilà ce dont est victime la Direction de la Comptabilité publique et du Trésor. Plus de quatre milliards de francs Cfa y ont été pompés par des inspecteurs du Trésor.

Le Trésor public est victime d'un trou de 4,6 milliards de francs CFA. Pour tirer cette affaire au clair, la Division des investigations criminelles (DIC) a été saisie par l’Agent judiciaire de l'Etat.



«Vox Pop» renseigne que Me Moussa Bocar Thiam et ses services ont déposé plainte suite à des audits effectués par la Direction du contrôle interne concernant la Recette perception municipale de Saint Louis et celle de Mbacké.



Après avoir mené son enquête, la Dic a procédé à l’arrestation de deux inspecteurs du Trésor. Ils sont visés par les faits d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie, blanchiment de capitaux, entre autres.



Les deux mis en cause sont actuellement placés en garde à vue à la Division des investigations criminelles.