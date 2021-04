vendredi 9 avril 2021 • 640 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Boubacar Sèye avait été interpellé puis emprisonné, en janvier dernier, pour avoir déclaré que l’Etat du Sénégal a détourné des ressources mises à disposition par l’Union européenne pour lutter contre l’émigration clandestine. C’est très remonté que le Président Macky Sall a démenti ces propos du leader de «Horizons sans frontières». Ce, lors de sa conférence de presse conjointe avec Pedros Sanches, premier ministre espagnol.

«Il n’y a aucun crédit que l’Union européenne a mis à la disposition du Sénégal sur la migration. C’est une affabulation c’était de la mauvaise information qui a été distillée, c'est de la diffamation contre le Gouvernement du Sénégal.



D’abord le fonctionnement de l’Etat ne se passe pas comme on le croit parfois, malheureusement. Croyez-vous que l’Ue va mettre des centaines de millions d’euros à la dispositions du gouvernement du Sénégal qui va dissimuler cela et qui va détourner les ressources. C’est totalement irresponsable de raisonner cela.



Monsieur Sèye est sorti, il a été interpellé, c’est un citoyen, d’ailleurs qui m’a écrit par la suite. Je pense qu’il a été trompé de bonne foi. Il ne faut pas croire qu’il y a de l’argent comme ça, des milliards qu’on donne à des gouvernements, qui seraient des gouvernements corrompus.



Nous devons nous respecter nous-mêmes si nous voulons que les autres nous respectent. On ne peut pas tenir ce type de discours devant une République et devant un gouvernement. Donc ça n’existe pas, il faut qu’on arrête cette manière de parler de soi-même, de son pays et de son gouvernement.»