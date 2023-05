mardi 2 mai 2023 • 82 lectures • 0 commentaires

iGFM -(Dakar) Le patronat sénégalais n'est pas contre la probable hausse des salaires dans le secteur privé conformément aux vœux des travailleurs qui ont remis lundi leur cahier des doléances au Chef de l’Etat. Loin de là !



Seulement voilà, les Employeurs ont de leur côté plusieurs préoccupations que l'Etat- régulateur devrait bien examiner afin de trouver les solutions idoines pour la pérennité de l'entreprise sénégalaise.

Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, c'est la première fois que le patronat sénégalais a pris la parole lors de cette traditionnelle cérémonie du 1er mai qu'abrite le palais présidentiel.

L'honneur revenait à Mamadou Racine Sy Vice-Président du conseil national du Patronat et Président de la fédération des organisations patronales de l'industrie touristique (FOPITS) de porter la parole des Employeurs.



Un plaidoyer fort de sa part pour une justice citoyenne sur la base du triptyque ( travail/ productivité/ mérite) en agissant pour plus de bien-être des travailleurs.



Racine Sy est formel: le secteur privé n'est pas contre la revalorisation des salaires dans le privé : Juste faudrait- il informer que les Employeurs ne disposent pas de leviers présidentiels budgétaires comme l'Etat.



Et malgré les nombreuses difficultés rencontrées suite à la Covid et le non paiement de la dette intérieure, le secteur privé a fait des efforts considérables en proposant une nouvelle hausse du Smig et du Smag de 10( soit un cumul de 55% en 2ans) de même qu'une nouvelle hausse des salaires catégoriels de 8 à 5% soit un cumul de 16 et 10% en 2 ans.



Pour le bien-être de tous les acteurs, les patrons d'entreprises comptent beaucoup sur l'Etat notamment par le biais d'une baisse de l’impôt sur le revenu et le règlement de la sempiternelle dette intérieure.



Le représentant du patronat national a par ailleurs rappelé le principe de base des négociations à savoir définir des salaires minima prenant en compte les secteurs et entreprises en difficulté tout en invitant les entreprises qui sont dans des situations plus confortables à procéder à des hausses plus conséquentes de leurs salaires de base et sursalaires.



Celles qui le peuvent ont déjà entamé cette démarche. Enfin les Employeurs ont reconnu la qualité de la démocratie et du dialogue social tripartite sous la férule du ministre de Samba Sy, ministre du travail et des organisations professionnelles.

Équivalences horaires dans le tourisme- hôtellerie : Le Président Sall fait confiance à la vision de Racine SY



Lors de cette importante cérémonie de remise du cahier des doléances des travailleurs du Sénégal le Président Macky Sall avait mis l'accent sur la question cruciale des équivalences horaires dans le secteur du tourisme- hôtellerie.

Dans une boutade bien sentie, le Chef de l’Etat s'en est finalement remis à la générosité de Racine Sy Président de la fédération des organisations patronales de l'industrie touristique ( FOPITS).Surtout que cette problématique des équivalences horaires vieille revendication des syndicalistes du tourisme relève pratiquement de l'arbitrage du Patronat qui devrait trouver une solution consensuelle dans les meilleurs délais.