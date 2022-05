jeudi 26 mai 2022 • 328 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En raison du deuil national de trois jours, décrété, ce jeudi par le Chef de l'Etat, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annulé la conférence de presse du sélectionneur national, Aliou Cissé, qui devait se tenir, ce vendredi 27 mai 2022.

C'est une décision qui ne surprend pas après la perte douloureuse de onze nouveau-nés, enregistrée mercredi soir, à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane, qui a poussé le Président sénégalais, Macky Sall à décréter trois jours de deuil national à compter du jeudi 26 mai 2022. La Fédération sénégalaise de football (FSF) de son côté, a compati en annulant la conférence du coach des Lions Aliou Cissé, qui était prévue, ce vendredi, à Dakar. Elle précise que la liste des joueurs sera par contre annoncée via son site officiel. Ci-dessous le communiqué complet de la FSF.



Le communiqué



La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l’opinion publique qu’en raison du deuil national décrété par Monsieur le Président de la République, suite à la douloureuse perte de onze(11) nouveaux nés à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane, la conférence de presse du sélectionneur national M. Aliou CISSE qui était prévue, ce vendredi 27 mai à 10h00, au restaurant Good Rade est annulée.



En lieu et place de cette conférence, la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matchs Sénégal vs Bénin le 04 juin 2022 et Rwanda vs Sénégal le 07 juin 2022 se fera via le site officiel de la Fédération Sénégalaise de Football (www.fsfoot.sn) le même jour à 11h00.



Le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, les membres du comité exécutif et toute la famille fédérale présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées.



Fait à Dakar, le 26 mai 2022



Pour la FSF



Le Secrétaire Général



Victor Seh CISSE