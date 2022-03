vendredi 11 mars 2022 • 373 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao) a jugé nécessaire de monter au créneau. Ce, pour démentir les rumeurs qui font état d’une dévaluation du Franc Cfa.

«La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris connaissance d’un article diffusé sur les réseaux sociaux annonçant une dévaluation du FCFA par rapport à l’euro qui serait intervenue le 9 mars 2022. La BCEAO dément formellement cette information», indique l’institution dans un communiqué de presse parcouru par iGfm.



En effet, elle précise que le taux de change entre l’Euro et le FCFA demeure inchangé, à savoir 1 euro = 655,957 FCFA et invite les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu’aux seules voies de communication officielles usuelles de l’Institut d’émission.



La Bceao avertit aussi, qu’elle «réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires ayant cours légal dans les Etats membres de l'UMOA.»