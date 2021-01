vendredi 22 janvier 2021 • 96 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) La « Plateforme émergence au féminin », c’est la nouvelle trouvaille des femmes de Diourbel pour booster l’économie de leur localité. Ce projet phare de la gente féminine veut impulser le développement local mais surtout offrir à des plus de 2 milles femmes de travailler dans la dignité. Sans pour autant tendre la main et subvenir à leurs besoins.

« Mon ambition est de participer activement au développement de mon terroir en proposant aux femmes et aux jeunes des activités économies rentables pour booster leur économie et lutter contre le chômage » a déclaré la promotrice de la « Plateforme émergence au féminin », Fatou Diané.



Située au centre « Keur Djiguen Gni » à Diourbel, sur la route de Touba, cette plateforme offre des formations, des cadres de productions, de commerce et des financements aux femmes de la localité. « Nous produisons plusieurs types d’huiles à base d’arachide, de graines de baobab et de balanite, etc. » explique Amie Fall, une des responsables du site.



Un des responsables de l’administration, Mouhamed Fadel Dia chiffre : « Nous avons un marché de plus de 200 femmes sans compter leur famille dans Diourbel commune. Dans chaque quartier, nous avons une mère de secteurs qui reçoit les pains à 125f l’unité et les revend à nos différents membres à 150f. le produit est distribué suivant les règles stricts d’hygiène et de qualité. En quelques mois, nous avons exécuté deux grandes commandes de 20 mille et de 6 mille bouteilles d’eau».



L’objectif du projet est d’atteindre 3000 femmes en 4 ans et ouvrir 25 classes chaque année. La plateforme est sponsorisée par Senbaol Finance, une mutuelle d’épargne lancée depuis 2008 sur fonds propres par Fatou Diané qui a salué ses partenaires, à savoir le Crédit mutuel du Sénégal, la compagnie financière africaine et le Fongip.