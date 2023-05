jeudi 11 mai 2023 • 141 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Événement majeur pour la promotion du sport et du développement en Afrique, la structure "Sport Impact Summit", a décliné sa feuille de route, ce jeudi, à Dakar, lors d'une rencontre avec la presse.

En décidant de se lancer dans la promotion du sport et du développement en Afrique, "Sport Impact Summit" organise un événement majeur du 31 mai au 02 juin 2023, à Dakar. Ce sera sous le haut patronage du Ministère des Sports du Sénégal et de l'UNESCO. Cet événement très attendu, a pour sortir de l’image du sport en Afrique comme loisir. "Il y a un vrai enjeu géopolitique. 4 activités : structuration de projets pré financement en aidant les structures porteuses de projets (Ligues, associations, ONG, fondation, collectivités locales…)", a déclaré Nelson Camara, président de Sport impact.



Une large variété de projets comme des camps, construction d’infrastructures...



"C’est une large variété de projets comme des camps, tournois, réhabilitation ou construction d’infrastructures de proximité pour favoriser le sport de masse. Le deuxième est la mobilisation et la gestion de financement qui permet de favoriser la rencontre des acteurs du sport et du monde du financement. Plus de 2500 structures sont inscrites sur cette plateforme, le Sénégal en 200. On a travaillé avec la FIFA, la fondation du groupe Lacoste, l’AFD. Ce trait d’union permet de soumettre des dossiers de candidat : le 3e axe est le renforcement de compétences, en donnant des méthodes aux cadres sportifs avec des formations comme gestion et maintenance des infrastructures, levée de fonds, sponsoring, éthique et gouvernance, communication digitale ; le dernier volet est structuration et valorisation : investir dans le sport ne doit pas limiter à une compétition internationale.



En collaboration avec Gana Gueye, Diomansy Kamara...



Pour une meilleure promotion, "Sport Impact Summit", met en contribution des sportifs de haut niveau.

"On a l’ambition de mettre l’impact du sport, en collaborant avec une trentaine d’athlètes de haut niveau comme Idrissa Gana Gueye, Diomansy Kamara, Balla Dièye, Aby Gueye, Hortense Diédhiou, Fatou Diouck, Serge Bensen (rugby au Cameroun), Pascal Gentil (Taekwondo)", a fait savoir le patron de la structure, précisant qu'ils profitent "de leur notoriété pour faire des messages. En retour, on accompagne les athlètes dans la structuration de leurs initiatives."



Favoriser la rencontre d'acteurs



Cette année, les choses vont s'améliorer. Selon Nelson Camara, après avoir écompensé une dizaine d’initiatives à fort impact à l'occasion de la première édition du galaI, Impact a "décidé de faire plus large en favorisant la rencontre d’acteurs en format présentiel". Et le président de la structure d'ajouter : "l’idée c’est aborder des sujets comme les JOJ, l’implication du secteur privé dans le sport en Afrique, Sport et média. Ces personnalités clés du secteur, Bénin, Cameroun, Rwanda, ministre français des Sports, représentant de l’Arabie Saoudite, CIO, BAL, fédération sportives, CNOSS… Et autres décideurs du sport."



Au programme, il y aura également une conférence des bailleurs de fonds, visite d’infrastructures sportives, workshop et challenges sportifs, 4 à 5 panels, présentation JOJ, Sport impact Award, concours Tremplin (3 lauréates en finale et la gagnante recevra 15 000 euros) et un diner de gala au stade Abdoulaye Wade qui clôturera l'événement.

