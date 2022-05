mercredi 11 mai 2022 • 96 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Papa Mademba Bitèye, Directeur Général de la Senelec par ailleurs, leader politique , dans la commune de Kaolack, affiche sa volonté d’accompagner les jeunes et les femmes de sa localité, par la promotion, de l’excellence. Dans cette dynamique, M. Bitèye initie le concept Projets Mobilisant pour Booster (PMB) les jeunes et les femmes de Kaolack.

Ces PMB seront des catalyseurs pour restaurer la culture de l’excellence auprès de la jeunesse Kaolackoise à travers l’éducation et la culture entrepreneuriale : L’organisation de la Mini-olympiade de Maths, Physique- Chimie et Français ; L’appel à projets pour identifier des projets porteurs qui seront accompagnés (financement & appui stratégique : mentoring, marketing et communication) ; Encadrement et mise sur pied de micro-entreprises et des groupements de femmes.

Papa Mademba Bitéye est conscient de ce que la ville de Kaolack lui apporté, dans son parcours. Il a confié y avoir fait une bonne partie de ses études. Pour un retour d’ascenseur, il a initié ce projet pour déclare-t-il « apporter ma pierre à l’édifice d’un Kaolack d’excellence « .

Les deux premières actions de ces PMB ont été lancées, ce 11 mai 2022. Les épreuves de la mini-olympiade se tiendront le 28 mai et l’appel à projet sera clôturé le 29 juin 2022.

C’est par la suite que se tiendra la cérémonie de remise de prix, pour les lauréats, de la mini-olympiade et des financements, pour les projets retenus.