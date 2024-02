lundi 26 février 2024 • 674 lectures • 0 commentaires

Actualité 24 mins Taille

iGFM - (Dakar) Idrissa Seck n’ira pas au dialogue qui sera lancé, ce lundi, à Diamniadio. C’est son mandataire qui vient d’en faire la précision.

«Le Président Idrissa Seck, qui met toujours en avant l'intérêt supérieur de la Nation, ne sera pas présent à ce soi-disant dialogue pour cautionner un éventuel coup d'État constitutionnel savamment orchestré par un Président en fin de règne, et à qui, le Peuple a fini de tout donner», a précisé Ass Babacar Gueye Mandataire du candidat.



Et pourtant, dit-il, après son enregistrement à la Rts1, le vendredi 2 février 2024, Idy avait clarifié sa position sur la situation politico-sociale du Sénégal. «Le dialogue pour la réconciliation nationale et pour l'apaisement des cœurs, avait-il dit, doit être le premier chantier du prochain Président élu», avait indiqué l’ex-maire de Thiès, rappelle M. Gueye.



Et cela signifie, en termes clairs, que cela ne peut et ne doit être, celui du Président Macky Sall, dont le mandat expire inévitablement le 2 avril 2024, clarifie Ass Babacar Gueye.