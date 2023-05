vendredi 19 mai 2023 • 144 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Secrétariat National Elargi du Parti Convention des Démocrates du Sénégal (PCDS) s’est réuni le jeudi 11 mai 2023 sous la présidence de Monsieur Samba BATHILY, adjoint au maire à la ville de Pikine et président dudit parti.

L’objectif principal de cette rencontre était l’examen minutieux de la situation politique actuelle au sein du pays ainsi que le renouveau des activités politiques menées par ledit parti. Les membres présents ont eu l’occasion d’échanger sur divers sujets relatifs aux enjeux politiques majeurs qui préoccupent actuellement le peuple sénégalais.

Sur la situation politique, le SNE loue l'expression de la volonté du Chef de l'État d'organiser un Dialogue national qui vise à proposer des consultations inclusives afin de forger un consensus, négocier des réformes politique, définir le processus de leur mise en œuvre. Il salue également la réponse positive des forces vives de la nation qui ont compris le sens de cette longue, riche, enviable et admirable tradition bien Sénégalaise et qui constitue une nécessitée pour des élections de consensus gage de l'unité nationale et la cohésion sociale.

Dans le même esprit, il se réjouit des initiatives entreprises par le Président de la République concernant l'affaire des six mille mètres carrés de Ngor, déplore les actes commis et appelle les populations à la sérénité et au consensus afin qu’une solution pérenne et rapide puisse être trouver.



Le SNE adresse ses félicitations aux militantes, militants, sympathisantes et sympathisants, en particulier aux coordonnateurs des communes et départements de la région de Dakar, pour leur remarquable engagement lors de la mobilisation, ainsi que pour l’exemplarité de leur travail au sein de Benno Bokk Yaakar, tant sur le plan organisationnel que sur celui de la mobilisation. Il les encourage à poursuivre leurs efforts dans la massification et la remobilisation des troupes en vue de préparer des activités politiques d’envergure dans un avenir proche.

Fidèle à ses principes, de constance dans ses options majeures et de solidarité avec ses partenaires, le SNE réaffirme, sans ambages, son ancrage dans Benno Bokk Yakaar et la grande majorité présidentielle, mais aussi son soutien et son appui à toutes politiques et à toutes mesures qui s’inscrivent dans le cadre du respect et de la mise en œuvre de cet engagement fondamental souscrit auprès du peuple sénégalais par le Président de la République et la majorité qui le soutient.



Enfin le SNE appelle les sénégalais à faire montre une fois encore à la face du monde leur sens de responsabilité élevé pour une élection apaisée.

« Nos valeurs sont le terreau de notre politique et le moteur de notre action quotidienne.»