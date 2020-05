Dialyse gratuite… Lettre ouverte des insuffisants rénaux au Président Macky Sall

Lettre ouverte à l’attention de son Excellence, Monsieur Macky Sall,

Président de la République du Sénégal.

Excellence, Monsieur le Président,

Lors du conseil des ministres du 3 février 2020, vous aviez demandé aux ministres Mansour Faye et Abdoulaye Diouf Sarr de s’approcher du Mouvement des Insuffisants Rénaux pour trouver une solution au prix élevé de l’hémodialyse au Sénégal. Ils ont catégoriquement refusé.

Et c’est ainsi, si la dialyse est gratuite grâce à vous pour 750 personnes, elle est de 65.000 frs la séance tous les 2 jours dans le privé soit, 195.000 frs la semaine, 780.000 frs le mois, 9.360.000 frs l’année et, 2.340.000.000 frs pour les 250 patients du privé.

Et, dans le même temps, vous déboursez pour la dialyse 6 milliards chaque année. Ce n’est pas une autre dialyse, c’est la même dialyse.

Vous, en payant 6 milliards par an, vous payez pour « la dialyse gratuite », du public, 500 millions par mois, soit pour les 750 dialysés, 666.666 frs et en définitive, votre dialyse gratuite vous revient à 55.556 frs la séance.

J’ai demandé aux Ministres Mahmoud Saleh avec qui je suis à tu et à toi, Aly Ngouille Ndiaye qui est rentré en politique avec le récépissé de mon parti le BRDS, qu’il ne m’a jamais rendu et qui fait de moi membre à part entière de Benno Bokk Yaakar et Monsieur Seydou Gueye, le seul à nous avoir répondu en nous promettant de nous mettre en rapport avec le Général François Ndiaye de la Force Covid19.

L’agence de la Couverture Maladie Universelle prétend dans un communiqué datant du 7 avril 2020, avoir donné à la dialyse:

A REPARTITION FONDS COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE A INITIATIVES DE GRATUITE

1. SOINS DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 380 154 711

2. CESARIENNE 828 142 000

3. PLAN SESAME 884 602 713

4. DIALYSE 1 628 530 090

TOTAL 3 721 429 514

B. SUBVENTIONS CIBLEES

1. Mutuelles de santé (programme national de bourses de sécurité familiale PNBSF et carte d’égalité des chances : 999 505 732

2. Subventions générales des mutuelles de santé : 300 349 875

TOTAL 1 299 855 607

TOTAL GENERAL 5 021 285 121

Puis, sans fausse honte, son directeur se souvient nous avoir aussi donné 2.500.000.000 frs (deux milliards cinq cent millions frs CFA) ce qui fait entre le 7 avril 2020 et nos jours, 4 128 530 090 frs CFA ont été décaissés et, et…

Excellence, Monsieur le Président, les malades hémodialysés n’ont reçu en nature, qu’une bouteille de gel et deux masques; En outre, la séance de dialyse que vous payez 55.555 frs, vaut tout au plus 20.000 frs. Vous payez donc 35.000 frs de plus par séance de dialyse depuis que vous êtes Président de la République.

Lors de votre prochain remaniement, s’il vous plait, pour l’amour de Dieu pensez très fortement à remplacer 4 des 5 ministres cités ci-dessus pour le plus grand bonheur du peuple sénégalais.

Pour ce qui est du directeur de la CMU, ainsi que pour la Directrice de la PNA qui vient de créer un mouvement de soutien en votre faveur, ne devriez-vous pas leur demander une sorte de remboursement ?

Veuillez agréer Monsieur le Président l’expression de notre plus haute considération.

El Hadj Hamidou Diallo,

Président du Mouvement des Insuffisants Rénaux du Sénégal,

MIRS.