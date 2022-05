lundi 2 mai 2022 • 122 lectures • 0 commentaires

People 42 mins Taille

iGFM – (Dakar) Près de dix ans après avoir quitté le monde du rap, l'artiste a co-réalisé un documentaire qui revient sur son parcours et qui sera diffusé au festival de Cannes.

“Il m’était impossible de laisser des inconnus parler à ma place.” Trois jours après l’officialisation de la diffusion au festival de Cannes de “Salam”, le documentaire retraçant son parcours et qu’elle a co-réalisé, la rappeuse Diam’s s’exprime dans une publication Instagram sur ce qui l’a poussée à entreprendre une telle démarche.

“Ma dépression, mes souffrances, ma quête, ma renaissance: un film? un divertissement?”, écrit-elle, racontant avoir été maintes fois sollicitée pour que sa formidable ascension soit portée à l’écran, que ce soit sous forme de documentaire, de série ou de biopic. Des propositions qu’elle a toutes déclinées, refusant de “donner les clés de (sa) vie” pour que d’autres puissent en faire “un spectacle”.

PUBLICITÉ

Mais séduite par l’idée de pouvoir enfin se confier en images sur une trajectoire qu’elle a déjà commencé à relater dans deux ouvrages, “j’ai repris la plume”, raconte-t-elle, “celle avec laquelle j’ai toujours aimé me livrer”.

S’ensuit une “aventure humaine pleine de bienveillance” avec Houda Benyamina, lauréate de la caméra d’or en 2016 à Cannes pour Divines, et Anne Cissé, les deux réalisatrices avec lesquelles elle partage la direction de son documentaire, qui sera diffusé sur la plateforme BrutX.

Un environnement porteur qui lui permet, raconte-t-elle encore dans sa publication Instagram, de “retourner sur (ses) traces”, de “replonger dans (ses) souvenirs pour leur redonner vie avec (sa) plume et la caméra”. Jusqu’à pouvoir dire sa “vérité”.