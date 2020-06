Diamaguene-Sicap Mbao : TREIZE lance une action artistique en faveur des malades mentaux

iGFM-(Dakar) Afin de répondre aux enjeux sociaux de la crise du Covid-19 au Sénégal, TREIZE lance une action artistique en faveur des malades mentaux de la commune de Diamaguene – Sicap Mbao, selon un communiqué.

La pandémie du covid-19 accentue inéluctablement la fragilité des couches les plus vulnérables. Grâce à l’initiative de l’artiste chanteur Eubeu Thiayne, TREIZE a lancé une ​action artistique à l’égard les malades mentaux afin de mettre en lumière cette cause et de mobiliser un nouvel écosystème. Le but : créer une ​oeuvre audiovisuelle collaborative et interdisciplinaire, pour valoriser ce public et déclencher un mouvement vers la résolution de cette problématique.

En 2016, 2 030 patients fréquentaient le Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye.

Partant de cette situation mais aussi d’observations quotidiennes, chacun peut mesurer aujourd’hui l’augmentation constante de la population de malades mentaux, et plus particulièrement de ceux errants. Quatre artistes du réseau TREIZE se sont emparés de ce constat : Cheiffou Touré musicien de Rufisque, Eubeu Thiayne chanteur de Rufisque, Gadiaba Kodio photographe et designer malien, Fabien Gaudioso photographe français. La finalité de cette collaboration, appelée ​Opération ART​, sera donc une oeuvre filmée, afin de permettre aux spectateurs de rencontrer ce public-cible au travers de moments partagés et captés par nos artistes. Ce format combine les compétences de nos artistes et constitue surtout une alternative aux rassemblements artistiques d’usage. Grâce à l’accompagnement de M. le Maire Coumba Ndoffène Fall et de son cabinet, durant les journées du ​12 et 21 juin 2020​, seront donc organisés des ateliers, repas et animations musicales auprès de ce public, ​à la Maison des Jeunes et de la Culture de Diamaguene – Sicap Mbao​, pour permettre la captation des images nécessaires à la réalisation de l’oeuvre.

EN BREF : quelques informations supplémentaires sur le projet :

➢ C’est grâce à l’​Appel à projets créatifs, innovants et citoyens​, de l’Institut Français de Dakar, que nous avons pu réaliser cette action.

➢ Notre référent dans ce projet quant aux besoins et soins relatifs au public-cible, est M. Abdul Aziz Diop. Commerçant de la commune, il s’occupe depuis des années de soigner, laver et habiller les malades mentaux de son quartier.

➢ Les deux jours de réalisation incluent la livraison (2ème jour) de costumes sur-mesures pour le public-cible. Le choix des pièces et motifs revient entièrement aux malades durant la première journée.

➢ Pour poursuivre l’action, nous souhaitons explorer toutes les pistes de diffusion, soit : la distribution de l’oeuvre auprès d’établissements correspondants (associations, centres culturels, centres de formation), la diffusion sur les plateformes web et réseaux sociaux, la promotion auprès des médias traditionnels (presse, TV, radio).