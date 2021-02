vendredi 5 février 2021 • 112 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) « Je ne m’appelle plus Allyn. J’ai cessé d’être Allyn il y a exactement vingt-six mois et deux jours, quand le destin a frappé une fois de plus aux portes de mon existence. Depuis, je suis deux femmes distinctes, que plus rien ne relie. Eryn Joly. D’abord, je n’ai pas voulu de ce nom, trop occidental et peu naturel.

Maintenant, je sais que je me trompais. Longtemps, j’ai cru que ma vie ne serait que pénitence, je m’étais faite à l’idée de ne jamais connaître le véritable bonheur. J’aimais les aventures et les hasards de l’existence. Je m’élevais, je montais, je grimpais, sans jamais pleurnicher sur mon sort. Mais mon cœur battait tragiquement au rythme de la grande Horloge. Je me hâtais de vivre, de peur de ne vivre assez, de peur que ma vie ne passât, avant que j’eusse appris à vivre. Je préférais à la monotonie, au prosaïque, l’exceptionnel, fût-il macabre.

Quand j’ai vu l’amour, de nouveau, pointer le bout de son nez, d’abord, je n’y ai pas cru. J’ai passé des jours, des semaines, puis des mois, à me convaincre que je me trompais, que mon cœur déréglait et mes sens et ma raison. Ce sentiment indésirable, que je ne recherchais guère, s’imposait à tort, à une éternelle cynique. Il n’y a certes de malheur plus grand que l’amour, quand il est fini, mais nul bonheur ne l’égale, quand il commence. J’avais hurlé de douleur de voir disparaître mon amant délaissé.

Mon silence, si bavard qu’il fût, ne lui avait pas parlé. Je suis donc allée m’informer, toute seule, sur tout, en réponse à ce besoin intrinsèque de me confronter à l’inconnu, mais aussi à ce sursaut poétique d’éprouver, ailleurs, l’harmonie de l’univers. Je ne craignais plus le monde sans lui. Je n’avais alors qu’une vague idée de la vie qui m’attendait. Une vie dissolue, immorale, diraient certains. Mais j’ai fini par y prendre goût. Et mes principes n’ont pu résister longtemps à l’influence de ce monde. Je pose. Je suis déshabillée et mon corps, exposé à la vue de tous. Ma beauté est anonyme, interchangeable... »

"Et les masques tombent ! "

"Allyn Kane est une adolescente au passé douloureux. Après s'être enfuie du domicile familial, elle met le cap sur Saint-Louis, une région au Nord du Sénégal, dans l'espoir de se reconstruire et de vivre la vie dont elle a toujours rêvé. Ainsi, elle se retrouve devant la porte d'une des plus grandes familles bourgeoises de la région, les Thiandoum, qui l'emploient alors comme domestique à plein temps. Un choix que finira par regretter amèrement Anta Niane Thiandoum qui, extrêmement soucieuse du respect des traditions et du qu'en-dira-t-on, verra se développer sous son nez, en toute impuissance, une idylle jugée dangereuse entre son plus jeune fils Karim et Allyn.

Celui-ci, pour échapper au courroux de sa mère qu'il juge mauvaise langue et trop intrusive, emménage avec Allyn dans sa villa dakaroise, espérant ainsi préserver le cocon autour de leur histoire naissante et de leur intimité.

Allyn découvre les plaisirs d'une vie luxueuse et luxurieuse, les hauts et les bas d'une passion destructrice la liant à Karim, tout en continuant de taire ses sombres secrets. Son silence, son ambition inégalable et le caractère de Karim creuseront de jour en jour le gouffre qui les séparait déjà et pèseront davantage sur une relation suffisamment tumultueuse.

Dans « Et les masques tombent ! », on retrouve Allyn Kane, sous un nom de scène : Eryn Joly. La campagnarde qui avait séduit Karim est devenue une sirène des podiums parisiens, qui bataille pour trouver un équilibre entre ses études de droit et ses obligations en tant que modèle de luxe. Mais l’arrivée dans sa vie du frère de son ex-amant, qui ressemble à Karim de façon troublante, remue les plaies du passé".