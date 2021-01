lundi 18 janvier 2021 • 3715 lectures • 2 commentaires

La brillante étudiante sénégalaise Diary Sow, en classe prépa au lycée parisien Louis-le-Grand, a disparu volontairement pour des motifs encore non éclaircis. C’est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus les enquêteurs français saisis de l’affaire.

Des sources proches de l’enquête l’ont confirmé à Jeune Afrique : Diary Sow, l’étudiante sénégalaise dont la disparition au début de janvier suscite l’émoi au Sénégal comme en France, s’est éclipsée volontairement. La jeune femme est saine et sauve, et la piste criminelle est écartée.

Recherches sur Internet



Depuis sa disparition, signalée le 8 janvier au commissariat du VIIIe arrondissement par le consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo, les forces de police françaises ont effectué de nombreuses recherches, passant au peigne fin les comptes bancaires de Diary Sow, effectuant une enquête de voisinage, analysant son historique de navigation sur internet et fouillant sa chambre, dans la cité universitaire du XIIIe arrondissement où elle logeait. Cette dernière était vide de ses effets personnels et vêtements.

Quant aux recherches sur internet de la jeune étudiante, elles portaient sur la légalité d’une disparition volontaire en France. Selon Jeune Afrique en contact avec des sources proches de l’enquête , la disparition de Diary serait donc volontaire.

Contacté à plusieurs reprises sur son portable par la police française au cours des derniers jours, Diary Sow a par ailleurs refusé de répondre aux enquêteurs, ajoutent nos confrères de Jeune Afrique.

Interrogés par la police de la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDB), plusieurs de ses camarades ont indiqué qu’elle leur avait fait part de son souhait de ne pas retourner en cours à la rentrée de janvier, et de ‘’partir’’ sans préciser où. Pour ne pas compromettre l'enquête, la police française leur a expressément demandé de ne pas s’exprimer dans le presse.

La famille de la jeune femme, qui a été avisée du caractère volontaire de sa disparition en fin de semaine dernier, refuse désormais de répondre aux journalistes.

La question des motivations de la jeune fille reste en revanche en suspens. Les enquêteurs ne disposent pas, pour l’heure, de plus amples renseignements sur les raisons quoi ont poussé cette jeune femme brillante à tout abandonner à quelques mois à peine des concours de l’école polytechnique, de Centrale ou des Mines.