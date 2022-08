mardi 30 août 2022 • 854 lectures • 0 commentaires

Ce week-end, Mathias Pogba a pris la parole sur les réseaux sociaux en promettant de faire de grosses révélations sur son frère Paul ainsi que sur Kylian Mbappé. Par la suite, on a appris que le milieu de la Juventus, accusé d'avoir voulu jeter un sort à KM7, a porté plainte pour tentatives d'extorsion de fonds en bande organisée. Son frère Mathias est notamment visé.



Face à cette nouvelle affaire, le président Noël Le Graët a réagi hier sur RMC Sport. «Pour le moment on est au début d’une affaire. Personne n’est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. A ce stade, ce ne sont que des rumeurs. J’adore Paul.» D'après L'Equipe, le président de la FFF et Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, ont eu vent de cette histoire depuis un petit moment. Un membre du staff tricolore aurait même tenté de déminer le terrain auprès des leaders de l'équipe de France, dont Mbappé.



