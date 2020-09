mercredi 2 septembre 2020, par Birame Ndour

Diéne Farba Sarr rétablit la vérité : «Il n’y a absolument aucune brouille entre Abdou Karim Fofana et moi »

La relation supposée dégradée entre l’ancien ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique Diène Farba et son successeur, Abdou Karim Fofana n’existe que dans la tête de ceux qui alimentent les rumeurs. C’est du moins la précision faite par l’actuel délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Diene Farba Sarr lui-même.

«Quelle brouille! Il n’y a aucune brouille entre le ministre Abdou Karim Fofana et moi. Et il ne saurait y avoir de brouille entre nous, pour la simple raison qu’il est mon jeune frère. Nous avons de bon rapport et je prie pour qu’il réussisse dans cette mission qui lui a été confiée par le chef de l’Etat Macky Sall . Je suis d’ailleurs stupéfait par tout ce débat que ces rumeurs suscitent. C’est regrettable», déplore Diéne Farba Sarr au téléphone de iGFM.

Pour rappel, Diene Farba Sarr remplacé le 16 Avril 2019 par Abdou Karim Fofana à la tête du ministère de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, est actuellement le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose.

S'agissant de cette nouvelle mission qui lui a été confiée par le président Macky Sall, M. Sarr se soulage du fait que la Délégation à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Dgpu) qu’il dirige a présenté hier, au Comité consultatif sur les projets et programmes, en présence du Président de la République, huit projets phare d’un coût global de 357 milliards de FCfa.



