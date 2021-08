mardi 31 août 2021 • 268 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'avocat de Dieynaba Baldé a tenu à faire quelques précisions sur la présence de son client au pavillon spécial.

«Certains disent que c’est à cause de la covid que Dieyna est au pavillon spécial. Ce n’est pas exact. Elle n’a rien et que Dieu la préserve de la covid.



Elle y est parce que pour les 15 premiers jours, les détenus sont amenés au pavillon spécial pour les dames. Pour les hommes ils sont au Cap manuel, ou à Sébikhotane. C’est l’organisation mise en place contre la covid (...)



C’est la police qui avait chargé le dossier mais le dossier est vide. Ce sont deux personnes qui sont liées par des sentiments et l’une d’entre elles, prise par la jalousie, a cassé le téléphone portable de l’autre. Le reste ne tient pas la route.



Nous, nous estimons que notre cliente doit être poursuivie pour ce qu’elle a fait. Et si elle est poursuivie pour ce qu’elle a fait, elle ne doit pas pouvoir être condamnée. C’est pourquoi le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour y voir plus clair.»