mardi 21 mars 2023 • 459 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) L’artiste Dieyna Balde a fait un tour dans la fameuse émission Confidence sur Senepeople Tv. Née à Kolda, elle a commencé à chanter à l’âge de 8 ans et a arrêté ses études en classe de Terminale pour poursuivre sa passion dans la musique.

En 2019, Dieyna s’est installée définitivement à Dakar et a sorti son premier single. Cependant, la vie n’a pas toujours été facile pour elle dans la capitale. Elle a été engrossée par un homme beaucoup plus âgé qu’elle, a été emprisonnée et a été vilipendée dans la presse. Dieyna a toujours su se relever.



L’artiste dit avoir beaucoup de regrets dans sa vie. Etant issu dans une famille noble. Et si, elle pouvait remonter le temps. Elle n’aurait pas fait toutes ses erreurs. Mais, hélas c'était son destin.