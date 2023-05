jeudi 11 mai 2023 • 976 lectures • 0 commentaires

iGFM – ( Dakar) Fou Malade condamné à 6 mois assortis du sursis et à payer 5 millions F Cfa à Bouna Manel Fall, pour diffamation, a fait opposition, et le dossier rappelé ce mercredi 10 mai.

Almamy Malal Tall dit Fou Malade, a été trainé en justice en janvier 2021. Sur le plateau de Jakarlo sur la tfm, il a déclaré que l’ancien directeur Gérant de la Sénégalaise du Droit d’auteur et des Droits Voisins (SODAV), a été licencié pour avoir détourné 100 millions de F Cfa.

Une accusation jugée diffamatoire par Bouna Manel Fall. Laquelle accusation, dit-il, a été à l’origine de son licenciement…

En mars 2021, Fou Malade, reconnu coupable de diffamation à l’encontre de l’ex Dg de la SODAV, est condamné à 6 mois de prison avec sursis et au paiement de 5 millions de FCFA de dommages et intérêts.

Mais le rappeur-chroniqueur à tfm a fait opposition de cette décision et le dossier a été dépoussiéré hier mercredi 10 mai en son absence.

Bouna Manel Fall a aussi imputé au Groupe futurs médias, qui n’a jamais jugé utile de vérifier l’information ou de lui donner la parole pour lui permettre de rétablir la vérité, des faits de complicité.

Et le juge a renvoyé le dossier pour le délibéré au 14 juin prochain.