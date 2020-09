samedi 5 septembre 2020, par Harouna Fall

iGFM – (Dakar) Le président de l’UNCCIAS Serigne Mboup a décidé de retirer sa plainte pour diffamation et violation des textes en vigueur, selon un communiqué rendu public ce samedi. Cela après une audience avec le ministre du Commerce Mme Aminata Assome Diatta.

Le président Serigne Mboup a remercié Madame le Ministre du Commerce qui après, dit-il, après leur audience d’hier (Ndlr : vendredi) a montré de très bonnes disposition en prenant des décisions allant à l’apaisement de la situation conformément à la loi. Ces décisions, précise le communiqué, sont entre autres : « Que la chambre de commerce de Dakar lève immédiatement sa décision de suspendre ses activités au sein de l’UNCCIAS conformément au décret 2002-516 du 16 Mai 2002. Que le Président de l’union de retire sans délais sa plainte pour diffamation et violation des textes en vigueur ». Une décision qu’il dit saluer, et prendrait toutes les dispositions idoines pour une bonne application de ces recommandations. Il a par ailleurs félicité le Ministre du Commerce pour son engagement pour une solution apaisée et durable.

Contrairement à ce qui est véhiculé, selon Serigne Mboup, son combat n’est pas de m’immiscer dans la gestion financière de son institution qui ne détient qu’un budget de 2 milliards Francs CFA, là où il gère plus de 40 milliards au niveau du groupe CCBM; l’objectif est de faire la lumière sur ce budget qui ne profite uniquement qu’à un groupe de personnes qui le dilapident en salaires et voyages au détriment des Chambres Régionaux qui peinent à trouver des moyens financiers pour réaliser leur moindre projet.

Il préconise que cet argent soit versé au trésor public et qu’on laisse chaque chambre se débrouiller et travailler indépendamment comme stipulé dans la nouvelle loi, retrouver leur autonomie financière.

Enfin, quant aux accusations insinuant qu’il incite les contestataires aux élections, il dit prendre acte et s’engage dorénavant à les soutenir fermement dans leurs revendications.

Il appelle les autorités compétentes à veiller : au respect des textes et règlements qui régissent les Chambres ; à ce que les fonds destinés à soutenir le secteur privé soit utilisé normalement ; à la tenue d’élections transparentes et que le renouvellement des délégués se fasse en tenant compte des lois et règlements en vigueur.

Par ailleurs, il se dit vraiment être « surpris par la faiblesse des accusations du Président de la Chambre de Commerce de Dakar (CCIAD), en la personne de M. Abdoulaye Sow, suite à ses différentes sorties médiatiques.

« Tout ceci est de la diversion car au lieu de parler des questions fondamentales sur lesquelles ils ont été interpellées, ils ont préféré divertir les gens sur des futilités » indique le communiqué.

