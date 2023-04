jeudi 13 avril 2023 • 149 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens a fait face à la presse, ce jeudi pour se prononcer sur le contexte marqué depuis quelques temps, par de nombreuses difficultés récurrentes, qui assaillent le quotidien des travailleurs dans leur secteur, sans pour autant que les solutions convenues dans le cadre du dialogue social au niveau sectoriel ne trouvent une concrétisation à ce jour.

Selon Cheikh Wade Président de l’intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile sénégalaise, on note des lenteurs et blocages dans le traitement des questions sociales majeures, s'ajoutent des divergences d'appréciation dans l'analyse de certains sujets.

L'Intersyndicale entend, par cet exercice, prendre l'opinion publique à témoin et ainsi lancer l'alerte sur l'urgence d'un traitement diligent et responsable de l'ensemble des points, afin d'anticiper les troubles sociaux qui pointent à l'horizon, et dont la survenue serait néfaste à l'essor harmonieux du projet de hub aérien, compte tenu de la sensibilité du secteur.

Les antennes du CRD (Centre de Réception Déporté)

Depuis plus d'un (01) an, nous partenaires sociaux, avons mené des initiatives auprès des autorités compétentes afin de trouver une solution consensuelle par rapport au site d'implantation des antennes du Centre de Réception Déporté. Le choix des autorités s'est porté sur la zone dite « Hangar Pèlerin », contrairement à notre proposition totalement contre l'implantation de ces antennes dans cette zone.

Il y a lieu de préciser dès le départ que ces antennes étaient dans un premier temps à Yembeul, avant qu'elles ne soient déplacées dans l'enceinte de l'aéroport militaire Léopold

Sédar SENGHOR de Yoff, à cause de la forte urbanisation observée dans la zone;

Ces antennes ne fonctionnent plus depuis plus d'un an (16 mois exactement) et sont destinées maintenant à la ferraille; A la place, des investissements sont en cours en vue de l'installation de nouvelles antennes par l'ASECNA. Mais précisons aussi que c'est le backup (ultime secours) qui a pris le relais pour le bon fonctionnement des fréquences HF du CRNA (Centre Régional de Navigation Aérienne);

Le même phénomène qui s'était produit à Yeumbeul est en train de se reproduire actuellement dans la zone dite « Hangar Pèlerin » (forte urbanisation avec la multiplication des constructions), d'où les interrogations légitimes sur la pertinence d'y implanter ces antennes;

Dans la zone dite « Hangar Pèlerin », il existe déjà un lotissement de 557 parcelles réalisé par l'Etat du Sénégal, avec des Titres Fonciers à l'appui. Comment peut-on dans ce cas implanter ces antennes sur un site de cette nature???

Dans un délai court, estimé à trois (03) ans maximum, avec le projet du Hub aérien, aussi bien le CRNA que les services administratifs de la Représentation seront transférés à Diass. Ouel est l'intérêt d'une implantation de ces antennes sur ce site, pour les déplacer 3 ans plus tard, avec le risque d'un énorme gâchis financier;



A la lumière de toutes ces considérations qui précèdent, l'Intersyndicale appellent les autorités à une approche concertée avec les parties intéressées, notamment, les partenaires sociaux.

L'Intersyndicale recommande fortement le réexamen de cette décision et une analyse approfondie de sa proposition d'implantation des antennes du CRD à Diass, avec l'avantage non seulement de n'avoir aucun impact sur les habitations ou projets de lotissement, mais aussi de respecter les servitudes radioélectriques; et donc, de garantir la fourniture des services de la circulation aérienne d'une façon sûre et efficace, surtout tenant compte des avancées technologiques dans le domaine.

Non-paiement de l'ISA (Indemnité de Sécurité Aérienne)

Depuis plus d'un an, malgré les changements intervenus à la tête du Ministère des Transports aériens et de l'AIBD SA, les agents Sénégalais de lASECNA peinent à recevoir leur ISA normalement. De retard en retard, le cumul s'élève aujourd'hui à cinq (05) mois d'arriérés, alors que le paiement doit être mensuel;

De plus, il était prévu aussi, sur cette ISA et avec l'accord des autorités de tutelle, une hausse de cinquante mille (50.000) FCFA au bénéfice des agents de la Représentation, ainsi que sa généralisation aux autres structures de la plateforme dans le cadre d'une harmonisation des traitements.



Face à ces difficultés récurrentes, plongeant les travailleurs dans des situations financières insupportables, l'Intersyndicale demande la prise de dispositions fermes et immédiates en vue :

• du règlement sans délai des cinq (05) mois d'arriérés, en application des accords conclus lors des journées d'échanges et de partage d'informations avec les partenaires sociaux organisées par AIBD SA, du 17 au 19 mars 2023, sous l'égide de AIBD SA; de la régularité du paiement mensuel;

• du déblocage de la hausse de 50.000 FCFA (Harmonisation) pour les bénéficiaires de la Représentation de l'ASECNA; et de l'application de l'augmentation et la généralisation des 50.000 FCFA aux autres structures de la plateforme à partir du 1er mai 2023.

Non Attribution des titres de propriété de Daga Kholpa et de Thiés Nord

Malgré l'aval de la plus haute autorité de ce pays et les multiples relances de 1Intersyndicale auprès de la tutelle et des structures compétentes, l'attribution des parcelles à usage d'habitation pour les travailleurs de la plateforme, objet d'un accord formel à la suite de négociations après, est restée lettre morte depuis plus de deux (02) ans..

Aujourd'hui, l'Intersyndicale, lassée d'être « baladée » en appelle à l'autorité suprême du Président de la République, afin que des instructions fermes soient données aux structures compétentes en charge de ces questions, en vue de l'attribution définitive des titres de propriété sur les deux (02) sites dans les meilleurs délais.

Harmonisation des traitements entre les deux (02) catégories de travailleurs (Agents Ex ADS et AIBD)



Depuis la fusion entre les ADS et l'AIBD SA, il était prévu d'harmoniser les salaires, les primes et les indemnités entre les deux (02) catégories de travailleurs et par rapport à la plateforme aéroportuaire, mais aussi de tenir les commissions paritaires, les commissions des prêts, etc.





Face aux lenteurs observées dans le traitement de ces questions essentielles pour une fusion qui met, au cœur du processus, les ressources humaines, l'Intersyndicale demande une application intégrale et complète des accords conclus dans ce cadre, et ce, au plus tard le 1er mai 2023.

Enfin, l'Intersyndicale tient à rappeler à l'ensemble de la presse et à l'opinion nationale, son ancrage résolu dans un dialogue social productif et crédible avec tous les acteurs du secteur, facteur de paix sociale durable, et marque son attachement fort à la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs; et la pérennisation de l'outil de travail.



Elle exprime ses vifs regrets et son indignation face à la situation sociale délétère qui prévaut au niveau de la plateforme, malgré tous les efforts qu'elle a entrepris depuis, en faveur d'une approche inclusive et participative dans la conduite du secteur, ainsi que les énormes sacrifices consentis pendant la période de crise COVID19, qui ont permis d'assurer la poursuite des activités et le maintien des performances.



L'Intersyndicale exige de la part des autorités le respect des engagements pris dans le cadre des accords sociaux, mais aussi, une attention accrue, un traitement à la hauteur des aspirations de cette frange de travailleuses et de travailleurs, engagés dans la fourniture de services essentiels et stratégiques pour la sécurité, le développement économique et social de notre pays. L'intersyndicale n'exclut pas de déposer un préavis de grêve en cas de non satisfaction des points ci-dessus énumérés.



Il y va de l'intérêt de toutes les structures concernées, entreprises, agences et autres parties intéressées, de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs et par-dessus tout, du Sénégal et de son hub aérien !