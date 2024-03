dimanche 24 mars 2024 • 1394 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall a voté à Fatick au centre Thierno Mamadou Sall, ce dimanche. Il a fait le point et délivré un message aux aux sénégalais.

«Le vote, depuis ce matin, se passe très bien sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora. Je souhaite que tous nos compatriotes puissent voter tranquillement et rentrer chez eux en sachant que nous avons un système électoral éprouvé, où l’ensemble des candidats sont représentés dans les bureaux de vote.



La Céna a un représentant dans chaque bureau et c’est à l’issue du vote, ce soir, que les résultats seront publiés devant chaque bureau. Et juste après les commissions départementales de recensement des votes vont entrer en action sur la conduite des magistrats envoyés par la Cour d’appel de Dakar. Il appartiendra ensuite à la Cour d’appel de Dakar de donner les résultats provisoires et au Conseil constitutionnel de donner les résultats définitifs.



Je fais ce rappel pour dire qu’il n’appartient ni à un candidat ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats. Ce soir les bureaux de vote vont parler, cela reflètera le choix des sénégalais, espérons que ce choix sera le meilleur pour le Sénégal.»