À 24 heures de l’ouverture de la coupe du monde, la Rts1 dit avoir trouvé un accord avec Canal+. Et il ressort de cet accord que seuls ses deux canaux se trouvant dans le bouquet canal plus diffuseront le mondial au Sénégal. Ci-dessous leur communiqué de presse.

"La RTS et Canal + Sénégal ont convenu ce samedi 19 novembre 2022 que les 28 matches dont la RTS a l'exclusivité de la diffusion au Sénégal seront diffusés sur le canal 210 -Rts1 et le canal 215-Rts2.



En d'autres termes aucune chaîne du bouquet Canal+Sénégal ne diffusera les 28 matchs dont RTS a l'exclusivité au Sénégal en dehors de ces deux canaux.



La RTS et Canal+ Sénégal conviennent que tous les matches à diffuser par la RTS dont tous les matchs de quart de finale, de demi-finales et de finale ne seront pas diffusés par les chaînes SuperSport en anglais sur le territoire sénégalais.



Grâce à cet accord la RTS1 et la RTS2 seront diffusées en qualité HD (Haute Définition) sur le bouquet Canal+"