iGFM(Dakar)- Alors que le Sénégal se qualifiait ce mardi pour la Coupe du Monde 2022, face à l'Egypte lors du match retour, l'ancien international sénégalais Diomansy Kamara ne pouvait contenir sa joie. Réagissant sur son compte Instagram, il ne manquera pas de notifier: "Notre maillot peut être couvert de boue, de sang mais jamais de honte!"

Son post en intégralité: "Notre Maillot peut être couvert de boue, de sang mais jamais de honte !!



A jamais dans I histoire, un Épiloque encore plus beau pour le Remake de la dernière Finale de la Can 2022. L Egypte a provoqué elle a était servie !! Une Atmosphère Irrespirable, un Peuple tout entier derrière son Équipe Nationale et un finish à couper le souffle !! Tellement fier de cette génération talentueuse, respectueuse et qui ne se fixe aucune limite.



Aliou Cissé que dire ? Tu es béni par Dieu. Après toutes les critiques aujourd'hui tu es et resteras pour I'Éternité dans les mémoires avec tes valeureux GUERRIERS !! Et oui nous sommes les Champions d'Afrique, on a bataillé pour Obtenir Notre Étoile et nous Irons la défendre dignement au Qatar !! Road to World Cup !!!



Ah oui, j'oubliais il est pour qui le maillot de l Enfant Prodige? Les Égyptiens disaient que nous n'avions pas Messi ni Mbappé .. on les avaient pourtant prévenu que nous avions Sadio Mane !! Il va hanter vos nuits et bercer les nôtres.



Nous sommes le Sénégal et fier de l'être. Good Night mes Pirates II!

Combien de like pour ce Maillot ?? @sadiomaneofficiel

Un Peuple, un But, une Foi."