samedi 22 mai 2021 • 158 lectures • 0 commentaires

Vidéo 3 heures Taille

iGFM – (Dakar) Après le succès de « Mala Fal » qui figure parmi les vidéos les plus regardées au Sénégal (plus de quatorze millions de vues). Dior Mbaye dévoile un autre single intitulé « Li lerla ».

Dior Mbaye revient avec un autre bébé, un autre single également et surtout avec un autre projet mais dans un autre registre, Ceci après plus d’un an de pause à cause de la situation pandémique.

Regardez…