mercredi 19 janvier 2022 • 511 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

Accusé d'avoir fait main basse sur un cheval, le présumé voleur a été rattrapé avant d'être sauvagement lynché à mort par les habitants du quartier. Le drame s'est déroulé au quartier Diouféne de Diourbel. Sa tête a été écrasée.

D'après les témoins, la victime a été lynchée avec des gourdins. Le présumé voleur aurait subtilisé le cheval au quartier Pikine de Diourbel. Alertées et informées du drame, les forces de l'ordre ont fait un transfert sur les lieux du drame et les gourdins ont été trouvés à côté de la victime. C'est ainsi que les limiers ont ouvert une enquête et trois individus ont été arrêtés dont le propriétaire du cheval. Ils ont été arrêtés pour nécessité d'enquête.