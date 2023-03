lundi 20 mars 2023 • 98 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Diourbel a renoué avec les grands rassemblements politiques ce week-end . Cette fois ci Dame Diop et les responsables de l’Alliance pour la République accompagnés des représentants des partis de la majorité Présidentielle ont sonné la charge.

Devant un parterre d’invités de marque, les prises de paroles, les unes plus engagées que les autres, ont successivement rappelé l’impératif catégorique d’être ensemble au-delà des individualités, dira Dame Diop «pour ce qui nous agrège et nous dépasse : «Notre commune volonté d’être avec Macky et pour le Sénégal, les agents, les vecteurs humains de l’Emergence à partir de Diourbel.»

Dans la même lancée, ceux qui l’ont précédé, en l’occurrence les Haut Conseiller Abdou DIAGNE ex maire de Tocky et Mara Diop avaient appelé le département à œuvrer de concert avec tous les maires de communes pour une victoire du PR Macky en 2024.

Dame Diop, prenant Amadou Thierno Diop à témoin rappellera le long compagnonnage et les liens qui lient le PR Macky Sall à Diourbel: «Aujourd’hui est un grand jour.



Les responsables ont mûri, les jeunes ont grandi, les femmes se sont bonifiées, les sages sont plus savants et moi je suis comblé.



Dès 2008 et même bien avant nous jetions les bases de ce qui , en moins de trois ans s’est avéré être la plus grande force politique du Sénégal, L’Alliance Pour la République.



De l’opposition au pouvoir, que de sacrifices , que d’efforts que d’initiatives avec vous , premiers militants avant l’heure du Président Macky Sall. Je n’oublie pas les alliés qui nous ont rejoint et les notabilités et identités remarquables qui ont adhéré à la vision d’un Sénégal Émergent ».



Aussi poursuivra~t’il « Je vous appelle à nous départir de tous les titres bien mérités, de toutes les vignettes et de tous les attributs pour un militantisme désintéressé et inclusif auprès des masses»

L’instant était déterminant et électrique car celui qui est connu pour sa réserve n’y est pas allé de main morte pour dénoncer l’appel insurrectionnel récurrent de «ces illusionnistes qui pensent que le Sénégal est une jungle où des fauteurs de troubles peuvent semer la loi et imposer des passe~droits devant leurs turpitudes ».



Avant de conclure, le ministre Dame Diop fera cette mise au point:« Avant de continuer une mise au point ……0n nous martèle 1er,2e,3ieme…mandat. Ce qui importe c’est les mandants .Nous-mêmes. Autant le mandat-argent n’est validé et payé que par le bureau des Postes» dira-t-il, «autant l’investiture n’est validée que par le Conseil Constitutionnel et le mandat, consacré par le vote des citoyens. Soyons debout pour La République, pour assurer à Macky Sall la large victoire en 2024; soyons debout pour La République, car notre promesse d’émergence porte sur 2035».



Cédant la parole au Ministre Abdou Karim Fofana sous un tonnerre d’applaudissements , occasion n’était plus propice pour le ministre du Commerce porte-parole du Gouvernement de noter que « le Mega~meeting de Diourbel relègue en arrière plan, le rassemblement national de l’opposition tenu au terrain ACAPES. Et sonne comme résolution républicaine de ne donner aucune chance aux agents subversifs, maîtres d’insultes et d’intox , de prendre racine au Sénégal et d’installer le pays dans le désordre et la désolation».



Poursuivant sous les acclamations, AKF s’est insurgé contre «la partialité de la Société Civile toujours prompte au levée de boucliers contre l’Etat du Sénégal et si condescendante avec une opposition manipulatrice » . Le ministre porte parole d’ajouter: « l’évacuation sanitaire est légalement encadrée s’agissant du cas spécifique du contrôle judiciaire. Il est fantaisiste d’y prétendre sur la seule base d’un dossier médical du fait d’un médecin encarté et partisan notoire. La société civile qui rue dans les brancards gagnerait à être neutre et équidistant ».



«De toutes les façons la République restera Debout en toute circonstance »a martelé le porte-parole du gouvernement. Et Monsieur le ministre de conclure: «L’enjeu est clairement identifié, l’essentiel passe par la cohésion et la solidarité agissante. Nous avons un objectif commun, celui de constituer une force politique et électorale toujours plus puissante pour barrer la route à ce "Consortium d’agents déstabilisateurs"qui destinent le Sénégal au chaos et à l’errance ».

Diourbel a refusé du monde. Les inhabituels embouteillages sur toutes les rues de la ville sont la preuve du grand déploiement qui a convergé vers Kër Cheikh Ibra.



Joint à la fin du meeting Amadou Thierno Diop de confirmer: «L’APR telle que j’aime la voir et la Mouvance telle qu’elle doit s’afficher dans toute sa splendeur, étaient au rendez-vous. Je remercie le camarade Dame Diop qui est incontestablement l’homme du jour. J’appelle maintenant les jeunes surtout, à s’approprier le crédo et de passer rapidement aux activités de terrain , à partir de la Permanence.»