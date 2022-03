jeudi 10 mars 2022 • 1130 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Tulinabo Mushingi n’est plus l’ambassadeur des Usa au Sénégal. C’est désormais Michael « Mike » Raynor qui sera en poste. Il a présenté ses lettres de créances au Président Macky Sall. Il sera aussi l’Ambassadeur des Usa en Guinée-Bissau.

«C'est un immense plaisir de servir en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal et en Guinée-Bissau. Je suis honoré de représenter mon pays dans cette partie du monde très spéciale et vitale, et je suis impatient d'approfondir nos amitiés et nos partenariats dans les jours à venir», a indiqué le diplomate à sa sortie d’audience avec le chef de l’Etat.



Dans un communiqué de presse, l’Ambassade des Usa renseigne explique que M. Raynor a rejoint le département d'État américain en 1988. Il est membre du Senior Foreign Service avec le grade de ministre-conseiller. Il a été ambassadeur des États-Unis en Éthiopie de septembre 2017 à janvier 2021 et directeur du bureau du développement de carrière et des affectations pour le département d'État de septembre 2016 à août 2017.



«En 2015, il a occupé le poste de chef de mission adjoint en Afghanistan, avec la responsabilité des opérations d'assistance étrangère, de lutte contre les stupéfiants et d'application de la loi, ainsi que des fonctions de gestion, consulaires et de sécurité de l'ambassade. Il a été ambassadeur des États-Unis au Bénin de 2012 à 2015 et, de 2010 à 2012. Il a occupé le poste de directeur exécutif du Bureau des affaires africaines du département d'État à Washington, DC», renseigne le texte.



L'ambassadeur Raynor a passé une grande partie de sa carrière en Afrique, notamment au Zimbabwe, en Namibie, en Guinée, à Djibouti et en République du Congo. Il a également été responsable du bureau du Zimbabwe au sein du Bureau des affaires africaines, assistant spécial et responsable de la gestion législative au sein du Bureau des affaires législatives, et agent consulaire au Luxembourg.