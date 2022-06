samedi 25 juin 2022 • 701 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Thiès) La finale de la Coupe du Sénégal chez les cadets, disputée, ce samedi, à Thiès, a été remportée par Génération Foot (3-0) devant Oslo.

Bienvenue au stade Lat Dior de Thiès



Oslo FA évolue en jaune, tandis que Génération Foot en rouge



1' C'est parti



2' Génération Foot poussée par ses nombreux supporters, a bien entamé la partie avec des actions offensives. Ces dernières n'ont pas mis du temps à être concrétisées.



12' Lancé par un de ses partenaires, Amara Diouf utilise sa vitesse et devance le défenseur adverse de quelques centimètres avant de placer la balle au fond des filets (12')



Il y a une belle ambiance dans les gradins du stade Lat Dior de Thiès



20' Menée d'entrée, Oslo a tenté de revenir très vite dans la partie, mais Gérénation Foot assure derrière. une défense qui tient bon pour le moment malgré la chaleur.



30' Pause fraîcheur



32' Le jeu reprend avec Oslo qui a manqué sa touche au profit de son adversaire



40' Mamadou Karfa Ndiaye a failli tromper le gardien adverse Khadim Ba, qui a réussi à écarter le danger d'une main ferme. Heureusement pour Oslo



42' Coup franc pour Olso à une vingtaine de mètres des buts de Génération Foot. Le coup franc ne donne rien. Pire, il a abouti à une faute de l'excentré droit sur l'arrière de GF.



3 minutes de temps additionnel



45+1 Génération Foot était sur le point d'encaisser mais son gardien l'a sauvée en écartant le danger suite à une passe en retrait de Djiby Ba qui voulait trouver un de ses attaquants.



C'est la pause ici au stade Lat Dior de Thiès où Génération Foot mène devant Oslo.



Coup d'envoi de la 2e période



47' Génération Foot a débuté en force la deuxième période comme lors du coup d'envoi de la rencontre. Un belle entame qui a porté ses fruits avec un but magnifique signé Serigne Saliou Faye. Ce dernier fiat trembler les filets et les gradins grâce à cette belle réalisation qui porte le score à 2-0.



55' Menée logiquement, Oslo n'abdique tout de même pas. Les jaunes font le forcing pour rattraper leur retard. Ils ont pourtant effectué des changements mais le hic est que Génération Foot est bien en place avec des jeunes doués qui n'ont pas froid aux yeux.



60' Le match va dans un seul sens. Ce qui prouve la domination des Grenats dans cette finale de Coupe du Sénégal chez les cadets.



75' Pause fraîcheur



76' Le jeu a repris



Génération Foot ne tremble pas face à l'adversaire qu'elle domine pour le moment.



80' Matar Sylla corse l'addition (3-0) d'un but fabuleux qui permet à Génération Foot de se diriger tout droit vers le titre.



85' Matar Sylla a failli réaliser un doublé mais il a manqué son face à face.



4 minutes de temps additonnel



C'est la fin du match. Génération Foot remporte logiquement la Coupe du Sénégal devant Oslo (3-0) chez les cadets. Le jeu était au rendez-vous.