Journée internationale des droits de la femme : Suivez l’ouverture du forum Waw Kumba

vendredi 8 mars 2024 • 216 lectures • 1 commentaires

Plus d’une centaine de femmes prennent part à l’ouverture du Forum Waw Kumba qui s’ouvre ce 8 mars à Dakar. Initié à l’occasion de la journée de la femme par Eco-lab et ses partenaires dont le Groupe Futurs Médias a pour objectif d’établir un cadre propice à des échanges constructifs et à la démonstration d’exemples concrets de réussites.

Pour sa première édition placée sou le thème " Femmes Inspirantes, Entrepreneures :Levier de Développement – FIELD " ce forum devra à son issue contribuer entre autres, à la valorisation de la femme à travers leur travail, expériences et réussites et à la mise en avant des meilleures idées, pratiques et stratégies agiles.







Publié par Birame Ndour editor