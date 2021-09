Direct : Lancement officiel de la grande coalition de l’opposition

jeudi 2 septembre 2021 • 96 lectures • 0 commentaires

Actualité 9 mins Taille

iGFM-(Dakar) C’est officiel. Au moment où nous postons ces quelques lignes, des partis de l’opposition sénégalaise procèdent au lancement officiel d’une grande coalition qui fera face au régime de Macky Sall aux élections locales de janvier prochain. Cette grande coalition regroupe le le Pastef d’Ousmane Sonko, Taxawu Senegal de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, et le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) et plusieurs autres partis de l’opposition.

Il faut noter le Parti démocratique sénégalais d’Abdoulaye Wade qui a annoncé dans cette coalition s’est par la suite démarqué avant de récuser le processus et la discrimination dans les discussions qui ont jeté les bases de cette coalition.

Direct - Lancement de la Grande Coalition de l'Opposition GFM officiel Facebook

Cet article a été ouvert 96 fois.

Publié par Birame Ndour editor