Pétrole, emplois, Fisc, Dpg de Sonko- Sanousi Diakité sans détours

mercredi 26 juin 2024 • 519 lectures • 4 commentaires

iGFM- (Dakar) Le président du Mouvement AMFIT (Alliance pour le Mouvement pour la Force et l'intensité du Travail) Sanousi Diakité, par ailleurs expert industriel membre de l'Ordre national des experts du Sénégal (Ones) et de la coalition Diomaye Président est l'invité d'IGFM TV. Il revient dans cet entretien sur la gestion du pétrole, la question de la création d'emplois, de la fiscalité et la Déclaration politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko.







