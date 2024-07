vendredi 28 juin 2024 • 2323 lectures • 10 commentaires

Face à la presse ce vendredi, les députés du groupe parlementaire Benno Bok Yakaar, actuellement majoritaires à l’Assemblée nationale, ont battu en brèche les arguments de leurs collègues de Yewwi sur la déclaration de politique générale du premier ministre Ousmane Sonko. Ils exigent que celui-ci vienne sacrifier à cet exercice à l’hémicycle.

«Nous exigeons la présence du premier ministre pour faire sa Dpg, sauf à vouloir s’inscrire dans une logique de défiance des institutions démocratiques», ont déclaré ce vendredi, les membres du groupe parlementaire Benno Bok Yakaar.

Abdou Mbow et Cie, qui étaient face à la presse ce vendredi,estiment que «le prétexte d’un faux règlement intérieur et d’un vide juridique sur les délais de la Dpg est simplement fallacieux et indéfendable».

Pour eux, leurs collègues du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi veulent tout simplement éviter au premier ministre Ousmane Sonko, une confrontation à l’hémicycle.

«Ils sont en mission commandée pour éviter au premier ministre Ousmane sonko, probablement, le dépôt d’une motion de censure par la majorité parlementaire», disent-ils. Abdou Mbow et Cie estiment qu’il s’agit là, d’une absence de courage.