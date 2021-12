Direct-Présentation de l'album Roots and Rocks

samedi 11 décembre 2021

iGFM-(Dakar) Pari réussi pour la maison de production et d’événements 6C productions qui s’était assigné la mission presque impossible de réaliser un album avec des artistes musiciens de talents venus d’horizons divers. En effet, un album de 9 titres, intitulé « Roots and Rocks », symbole d’une fusion entre les instruments traditionnels africains et modernes a été présenté ce samedi au public.

Publié par Birame Ndour editor