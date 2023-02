Direct: Procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang

jeudi 16 février 2023

iGFM-(Dakar) Le procès qui oppose le leader de Pastef, Ousmane Sonko à l’actuel ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang qui l’accuse de de diffamation injures publiques, faux usage dans un document administratif s’ouvre ce matin devant la chambre correctionnel du tribunal de Dakar. Le centre-ville Dakarois et plus particulièrement le palais de justice et ses alentours sont placés sous très haute sécurité pour ce procès hors normes.

Le Leader de Pastef, Ousmane Sonko a, pour sa part fait une déclaration hier, pour annoncer qu'il sera au palais de justice ce matin, pour comparaitre. Il a également lancé un appel à ses militants à venir massivement assister à ce procès.

« J'irai répondre au juge et j'appelle tous les sénégalais à aller au tribunal.. C'est une audience publique, tout citoyen sénégalais a le droit d'y assister sans heurts. Ils nous donnent l'occasion de révéler aux populations ce qu'ils ont fait du Prodac », a-t-il déclaré.



