vendredi 25 novembre 2022 • 277 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Les vaincus de la première journée s'affrontent dans le Groupe A, cet après-midi, au Stade Al Thumama, à l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de la Coupe du Monde. Le Qatar et le Sénégal seront en quête d'un premier but et de points pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

Bienvenue au Stade Al Thumama de Doha

Bonjour et bienvenue sur IGFM pour suivre en direct commenté la rencontre opposant le Qatar au Sénégal, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022, dans la poule A. Coup d'envoi à 13h GMT.



Top c'est parti



1' Les Lions Sénégal s'installent doucement dans le camp qatari.



2' Sur son flanc droit, Sabaly n'est pas assez précis de la tête pour réussir à servir Ismaïla Sarr. Le Qatar repart avec une sortie de but. Sarr réclame un corner mais l'arbitre dit non.



4' Le Qatar tente de sortir de sa zone pour se créer des occasions. Mais sans finition.



08' Le Sénégal reprend la balle et file vers l'avant mais Famara n'a pas bien remis la balle à Boulaye Dia sur une percée de Sarr.



12' Les Lions poussent toujours avec des combinaisons notamment sur les côtés.



15' Les Qataris créent pour la première fois le danger dans le but sénégalais avec une frappe qui passe au dessus.



16' Sur une opportunité, Krépin obtient un corner. Ce dernier n'a rien donné mais Abdou Diallo s'est blessé en sautant. Il est resté par terre pendant une petite minute. Heureusement pour lui.



18' Le jeu reprend



19' Premier carton jaune du match. Il est donné à Ismail Mohamad suite à une faute sur Boulaye Dia qui filait tout droit vers les buts qataris.



24' Le Sénégal domine toujours mais ne parvient pas à ouvrir le score. Gana Gueye avait tenté une frappe au sol mal elle n'est pas cadrée.



26' Les Lions sont de plus en plus proches d'ouvrir la marque



29' Boulaye Dia obtient un carton jaune suite à une faute commise sur la ligne de touche



33' Faute dans la surface du Sénégal, mais l'arbitre dit non. L'adversaire conteste et juge que Sarr a bel et bien commis une faute sur l'atttaquant du Qatar.



41' But pour le Sénégal. C'est Boulaye Dia qui ouvre le score suite à un mauvais renvoi du défenseur central du Qatar, Boualem Khoukhi. Le ballon est arrêté et Boulaye Dia en profite. Du pied droit, l'attaquant sénégalais crucifie Meshaal Barsham.



7 MINUTES DE TEMPS ADDITIONNEL



Mi-temps au Stade Al Thumama où le Sénégal mène par un but à zéro (1-0) devant le Qatar. Boulaye Dia a marqué le but sénégalais peu avant la pause.



Retour au Stade Al Thumama pour la seconde période.



49' 2e but pour le Sénégal



Sans trop attendre, le Sénégal double le score grâce à Famara Diédhiou en début de seconde période. Le coup de tête gagnant ! Sur le corner frappé par Ismail Jakobs, Famara Diédhiou se déplace jusqu'au premier poteau, où il devance tout le monde et croise une tête sublime. Les Lions ont bien entamé la deuxième partie.



51' Carton jaune pour le Sénégalais Jakobs

PUBLICITÉ