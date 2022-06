mardi 7 juin 2022 • 636 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans la douleur, le Sénégal a battu (1-0) le Rwanda, mardi soir, à Diamniadio, dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations "Côte d'Ivoire 2023". Les lions sont leaders de leur groupe avec désormais six points. Le prochain rendez-vous pour les hommes de Cissé, ce sera en septembre.

Longtemps mis en difficulté, les champions d'Afrique ont buté sur une équipe rwandaise bien organisée notamment en défense et qui a jusqu'au bout des arrêts de jeu avant une faute de Mutsinzi sur Ciss dans la surface. L'opportunité est alors trop belle pour Sadio Mané qui a transformé la sentence et offert la victoire de justesse au Sénégal, la deuxième en deux rencontres dans ces éliminatoires à la CAN. Les Sénégalais sont solides leaders du groupe L avec six points.



Coup de sifflet final



33e but en sélection pour Sadio Mané.



90+5 Penalty jugé litigieux par le Rwanda est accordé au Sénégal. Mané le transforme et libère ses partenaires qui ont souffert avant d'ouvrir la marque.



90+2' Gana Gueye ne profite pas du coup franc obtenu par Sadio Mané. Sa frappe n'inquiète pas le gardien du Rwanda.



5 minutes de temps additionnel



88' Les Lions sans solution ce soir, ne lâchent pas. Ils perdent patience dans cette fin de rencontre et Mané est signalé hors-jeu. Une nouvelle fois, le Rwanda va pouvoir se dégager.



82' Ismaïla Sarr travaille sur le côté droit mais son centre ne trouve que Kwizera, le gardien rwandais.



81' Le Sénégal se rapproche de la surface adverse mais Keita Baldé manque son contrôle et la défense rwandaise envoie le ballon dans le camp opposé.



78' CHANGEMENT pour le Sénégal (Y. SABALY sort à la place de Pape Abou Cissé)



Le Sénégal pourrait évoluer à trois derrière pour ce dernier quart d'heure alors que le jeu reprend.



76' Nouvelle pause fraîcheur ici. Entre les changements, les fautes et les pauses, la rencontre est hachée et il est difficile d'y mettre du rythme.

74' CHANGEMENT pour le Rwanda (K. MUHIRE K remplacé par B. NISHIMWE)

71' Aliou Cissé sort Nampalys et Habib Diallo pour faire entrer Pape Gueye et Famara Diédhiou.



Double changement pour le Sénégal



69' Encore un carton jaune pour le Rwanda. Muhire est averti suite à une faute.



67' Tout juste entré en jeu, Keita Baldé se signale en attaque avec des débordements mais son centre n'a rien donné. L'arbitre siffle hors jeu.



65' Le gardien rwandais prend un jaune après avoir tenté de tuer le temps.



61' Les champions d'Afrique n'y arrivent toujours pas malgré leur domination. Mais il faut noter des imprécisions du côté des Sénégalais.



Le public contre la sortie de Pape Matar



57' Pape Matar et Ballo Touré sont remplacés par Diao Baldé et Saliou Ciss.



Changements pour le Sénégal



51' Le Rwanda a failli ouvrir le score suite à une frappe de son attaquant qui passe au dessus de la barre transversale.



48' Les Lions reprennent leur domination comme en première période.



46' C'est reparti



Retour pour la seconde période



C'est la pause (0-0)



Très défensif, le Rwanda agace le sénégal et l'envoie à la pause sur ce soir de zéro but partout.



4 minutes de temps additionnel



43' Sadio Mané élimine deux joueurs adverses et lance un centre en retrait mal intercepté par Habib Diallo. Seul à l'entrée de la surface, Pape Matar place sa frappe au dessus des buts.



40' Toujours sans solution à l'image de Ballo Touré très décevant dans son couloir gauche, le Sénégal se cherche encore malgré sa nette domination. Cette première période s'achemine tout droit vers un nul blanc.



35' Le jeu reprend et sans trop tarder, le Sénégal obtient au autre coup franc, mais la frappe de Pape Matar est repoussée par le gardien rwandais qui n'a pas voulu prendre de risque.



31' Pause fraîcheur au Stade Abdoulaye Wade



30' Sur son côté, Ismaila Sarr contraint Mutsinzi à commettre une faute sur lui. L'arbitre décide de le sanctionner par un jaune mais le coup franc sénégalais est mal exécuté par Pape Matar et Sadio Mané.



Sorti pour se faire soigner, Rafael revient sur la pelouse



26' Nampalys écope d'un carton jaune suite à cette faute



25' Un joueur du Rwanda est touché par Nampalys dans l'entre-jeu. Le jeu s'arrête.



22' Pape Matar Sarr prend ses responsabilités en tranversant le terrain avec la balle pour apporter un peu d'animation dans le jeu. Il est acclamé par le public de Diamniadio.



19' Maître du jeu, le Sénégal domine toujours mais n'arrive pas à concrétiser sa domination.



Les Lions poussent pour ouvrir vite le score



14' Un centre de Ballo mal renvoyé par la défense rwandaise, a failli finir au fond des filets si Pape Matar qui l'a intercepté, avait cadré sa frappe.



12' Le corner tiré par Pape Matar Sarr a créé des frayeurs dans la défense adverse.



10' Poussé par le public, les hommes de Cissé tente d'élever leur rythme.



8' Le Sénégal réclame un penalty suite à une faute pas évidente sur Ismaila Sarr selon l'arbitre.



6' Un match tranquille pour le moment mais Ballo Touré rate ses premières minutes avec ses mauvais choix.



3' Les champions d'Afrique premiers à attaquer mais Sadio Mané manque sa passe pour Ismaila Sarr.



Le stade Abdoulaye Wade n'a pas fait le plein ce soir.



L'arbitre congolais, Jean-Jacques Ndala Ngambo est au sifflet.



1' C'est parti, le Rwanda donne le coup d'envoi de la rencontre !



1' Première périoide



C'est au tour de l'hymne du Rwanda de résonner dans le stade



L'hymne du Sénégal retentit.



Les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse.



Bienvenue au stade Abdoulaye Wade !



Bonsoir à tous et bienvenue sur IGFM pour suivre la rencontre entre le Rwanda et le Sénégal, comptant pour la deuxième journée des qualifications à la CAN 2023. Coup d'envoie prévu à 19h GMT.