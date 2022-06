Mané fonce sur Henri Camare : Sadio Mané n'est plus qu'à une longueur d'Henri Camara le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal. Henri Camara c'est 31 buts, Sadio Mané vient d'inscrire son 30ème but pour son pays. 11' BUT SUR PENALTY DE SADIO MANÉ Sadio Mané lance parfaitement les siens ! En force au milieu il ouvre le score. Il devient par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise. 10' Sadio Mané fait la différence sur le côté gauche puis centre pour Pape Sarr qui est taclé par Kiki au niveau du point de pénalty. 10' Pénalty pour le Sénégal ! 8' Beaucoup de fautes en ce début de match, Steve Mounié est repris à son tour par l'arbitre. 7' Sadio Mané est trouvé au second poteau mais Doremus est présent. 7' Sabaly lance Pape Sarr à droite et voit son centre contré. Corner à suivre. 6' Ballon mal dégagé et récupéré par les Sénégalais. 6' Koulibaly allonge sur Sarr à gauche mais il n'arrive pas à bien s'emmener le ballon. Six mètres. 6' M. Doremus Bénin CARTON JAUNE POUR MELVYN DOREMUS 5' Sabaly essaie de faire une différence sur son côté mais pousse trop son ballon. 4' Le Sénégal peut se dégager. Mané obtient une faute et permet à son équipe de reprendre le ballon. 3' Saliou Ciss au duel avec D'Almeida comment une faute et donne un coup-franc sur le côté droit au Bénin. 3' Tiré au deuxième poteau sur Steve Mounié mais c'est au-dessus. 3' Premier corner pour le Bénin. 2' Koulibaly contré permet au Bénin de venir dans la surface sénégalaise. Ahlinvi centre mais Koulibaly se rattrape. 1' Les Champions d'Afrique inaugurent ce soir leur nouveau maillot qu'ils porteront pour le Mondial au Qatar. C'est parti, le Sénégal donne le coup d'envoi de la rencontre !

iGFM is available thru the App Store, from the developer account Birane NDOUR ([email protected]), this message is here to prove and serve as a justification regarding to the App Store's 4.1.0 Design Copycat policy.